Росіяни за добу вбили ще шістьох мирних жителів Донецької області
Ілюстративне фото: росіяни за добу вбили ще шістьох мирних жителів Донецької області (военТВ)
Російські окупанти за минулу добу обстріляли декілька населених пунктів Донецької області. В результаті атак загинули шестеро цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Повідомляється, що вчора троє людей загинуло у Курдюмівці, двоє - у Великій Новосілці та один - у Бахмуті.
Окрім того, п'ять цивільних отримали поранення 23 жовтня.
Як повідомлялося раніше, вчора росіяни обстріляли лікарню у Бахмуті.
Окрім того, у Святогірську під час розмінування загинув рятувальник.
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