Ілюстративне фото: росіяни за добу вбили ще шістьох мирних жителів Донецької області (военТВ)

Російські окупанти за минулу добу обстріляли декілька населених пунктів Донецької області. В результаті атак загинули шестеро цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.