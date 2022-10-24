Россияне за сутки убили еще шестерых мирных жителей Донецкой области
Иллюстративное фото: россияне за сутки убили еще шестерых мирных жителей Донецкой области (военТВ)
Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атак погибли шесть гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Сообщается, что вчера три человека погибли в Курдюмовке, двое - в Великой Новоселке и один - в Бахмуте.
Кроме того, пять гражданских получили ранения 23 октября.
Как сообщалось ранее, вчера россияне обстреляли больницу в Бахмуте.
Кроме того, в Святогорске во время разминирования погиб спасатель.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.