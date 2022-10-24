ua ru
Пн, 24 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне за сутки убили еще шестерых мирных жителей Донецкой области

Новина українською →
Донецкая область, Понедельник 24 октября 2022 08:11
Россияне за сутки убили еще шестерых мирных жителей Донецкой области Иллюстративное фото: россияне за сутки убили еще шестерых мирных жителей Донецкой области (военТВ)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атак погибли шесть гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Сообщается, что вчера три человека погибли в Курдюмовке, двое - в Великой Новоселке и один - в Бахмуте.

Кроме того, пять гражданских получили ранения 23 октября.

Как сообщалось ранее, вчера россияне обстреляли больницу в Бахмуте.

Кроме того, в Святогорске во время разминирования погиб спасатель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
"На воре шапка горит": Резников резко ответил на заявления РФ о "грязной бомбе"
"На воре шапка горит": Резников резко ответил на заявления РФ о "грязной бомбе"
DAILY
Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему