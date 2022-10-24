Россияне за сутки убили еще шестерых мирных жителей Донецкой области

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атак погибли шесть гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Сообщается, что вчера три человека погибли в Курдюмовке, двое - в Великой Новоселке и один - в Бахмуте.

Кроме того, пять гражданских получили ранения 23 октября.