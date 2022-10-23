У Святогірську під час розмінування загинув рятувальник
Рятувальник загинув під час розмінування у Святогірську Донецької області 23 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
За його словами, рятувальник загинув внаслідок детонування боєприпаса, тип якого поки не встановлений.
Кириленко підкреслив, що росіяни залишили на деокупованих територіях безліч небезпечних "сюрпризів", які можуть не лише нашкодити здоров'ю, а й забрати життя - передусім, мирних людей.
Тому зараз в рамках стабілізаційних заходів триває робота з обстеження та розмінування звільнених територій.
Він просить жителів деокупованих територій та тих, хто проживає у прифронтовій зоні бути максимально уважними і обережними, не підіймати з землі незнайомі предмети і провідомляти про такі знахідки правоохоронців та рятувальників.
Нагадаємо, 19 жовтня в Харківської області автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні, двоє людей загинули.
Раніше під Ізюмом на міні підірвались двоє дорожніх робітників.
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