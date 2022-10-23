У Святогірську під час розмінування загинув рятувальник

Рятувальник загинув під час розмінування у Святогірську Донецької області 23 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

За його словами, рятувальник загинув внаслідок детонування боєприпаса, тип якого поки не встановлений.

Кириленко підкреслив, що росіяни залишили на деокупованих територіях безліч небезпечних "сюрпризів", які можуть не лише нашкодити здоров'ю, а й забрати життя - передусім, мирних людей.

Тому зараз в рамках стабілізаційних заходів триває робота з обстеження та розмінування звільнених територій.

Він просить жителів деокупованих територій та тих, хто проживає у прифронтовій зоні бути максимально уважними і обережними, не підіймати з землі незнайомі предмети і провідомляти про такі знахідки правоохоронців та рятувальників.