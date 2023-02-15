Россияне за сутки более 30 раз обстреляли Сумскую область

Российские военные за сутки 15 февраля более 30 раз обстреляли населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

От обстрелов оккупантов пострадали четыре общины области. Кроме этого, был зафиксирован сброс с БПЛА одного взрывного устройства.

Так, в Миропольском обществе зафиксировано 10 прилетов. Вероятно, обстрелы производились из миномета. В 14:45 с квадрокоптера был сброшен взрывной предмет в Краснопольской общине.

"Белопольская община: был минометный обстрел села Атинское - 14 прилетов. Новослободская община: тоже россияне избивали вероятно из минометов - 8 прилетов", - сказано в сообщении.