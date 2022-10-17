Ракетний удар по Сумській області: кількість загиблих та поранених збільшилась

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За словами Живицького, 5 людей загинуло, ще 14 отримали поранення. Рятувальні роботи тривають і досі. Також окупанти обстріляли 4 громади в області та вдалося зафіксувати майже 300 приходів з території Росії.

"Ракетний удар по об'єкту інфраструктури. 3 російські ракети", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок ранкового обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Роменського району Сумської області є загиблі та поранені.

Вранці 17 жовтня російські війська завдали ударів по інфраструктурі України. Декілька "прильотів" було зафіксовано в Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Також росіяни з артилерії обстріляли місто у Сумській області. Внаслідок атаки загорілись два будинки в самому місті.

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