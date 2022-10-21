Россияне за сутки обстреляли две громады в Сумской области: били из минометов

В пятницу, 21 октября, россияне обстреляли две общины в Сумской области. оккупанты били из минометов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По словам главы области, в результате российских атак жертв и разрушений не зафиксировали.

Живицкий сообщил, что оккупанты обстреляли две общины в области:

"За день россияне 6 раз открывали огонь по нашей территории", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты с помощью артиллерии обстреляли Юнаковскую общину (Сумская область). В результате атаки погибли два человека.

Также мы писали, что 17 октября россияне обстреляли объект критической инфраструктуры в Сумской области, в результате чего погибли пять человек.

До этого оккупанты обстреляли Сумскую область из вертолетов.

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