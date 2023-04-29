Росіяни за добу обстріляли Бахмут і Торецьк: одна людина загинула, ще 9 отримали поранення

Російські війська за добу обстріляли Бахмут і Торецьк у Донецькій області та вбили одну людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.
"28 квітня 2023 року російська армія вкотре обстріляла мирні населені пункти в Донецькій області. Від атак окупантів постраждали 9 мешканців м. Часів Яр, м. Торецька, м. Бахмуту та смт Очеретине", - йдеться у повідомленні.
Їх з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарень для надання кваліфікованої медичної допомоги. Також у м. Торецьку загинув 93-річний чоловік.
Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що у суботу, 29 квітня, російські війська вночі атакували Краматорськ (Донецька область) дронами-камікадзе. Внаслідок атаки було поранено жінку та дитину.
У суботу, 29 квітня, російські військові завдали удару по Чернігівській області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, а підліток отримав поранення.
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