Росіяни за добу обстріляли Бахмут і Торецьк: одна людина загинула, ще 9 отримали поранення

Російські війська за добу обстріляли Бахмут і Торецьк у Донецькій області та вбили одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"28 квітня 2023 року російська армія вкотре обстріляла мирні населені пункти в Донецькій області. Від атак окупантів постраждали 9 мешканців м. Часів Яр, м. Торецька, м. Бахмуту та смт Очеретине", - йдеться у повідомленні.

Їх з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарень для надання кваліфікованої медичної допомоги. Також у м. Торецьку загинув 93-річний чоловік.

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.