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Россияне за сутки обстреляли Бахмут и Торецк: один человек погиб, еще 9 получили ранения

Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска в сутки обстреляли Бахмут и Торецк в Донецкой области и убили одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"28 апреля 2023 года российская армия в очередной раз обстреляла мирные населенные пункты в Донецкой области. От атак оккупантов пострадали 9 жителей г. Часов Яр, г. Торецк, г. Бахмут и пгт Очеретино", - говорится в сообщении.

Они с ранениями разной степени тяжести доставлены в больницы для оказания квалифицированной медицинской помощи. Также в Торецке погиб 93-летний мужчина.

Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что в субботу, 29 апреля, российские войска ночью атаковали Краматорск (Донецкая область) дронами-камикадзе. В результате атаки были ранены женщина и ребенок.

В субботу, 29 апреля, российские военные нанесли удар по Черниговской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, а подросток получил ранения.

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Российская ФедерацияДонецкая областьБахмутТорецкВойна в Украине