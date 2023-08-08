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Росіяни за добу обстріляли 24 населені пункти Запорізької області: є загиблий та поранена

Фото: росіяни за добу обстріляли 24 населені пункти Запорізької області (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 7 серпня, російські військові обстріляли 24 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок чого один чоловік загинув, ще одна жінка поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка.

Загалом російська армія 105 разів обстріляла населені пункти Запорізької області:

  • 87 разів з артилерії обстріляла територію Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Преображенки, Залізничного, Левадного, Щербаків, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового та Плавнів;
  • 3 авіаційних ударів завдала по території Оріхова, Малої Токмачки та Новодарівки;
  • 8 разів атакувала з РСЗВ Залізничне, Староукраїнку, Малинівку, Білогір'я;
  • застосовувала 4 БПЛА по Гуляйполю та Гуляйпільському;
  • 3 ракетні удари завдала по території Юльївки.

Тіло 53-річного чоловіка дістали з-під завалів будинку, який стався внаслідок обстрілу російськими військами населеного пункту Новоданилівка. Загиблий вважався безвісти зниклим.

Дістала поранень в результаті нічного артилерійського обстрілу Преображенки 83-річна жінка. Її доставлено для лікування до обласного центру.

Також надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд, сільськогосподарської техніки та об’єктів соціальної інфраструктури.

Обстріли Запорізької області

Вчора, 7 серпня, російські війська тричі атакували житловий будинок в Оріхові Запорізької області. Внаслідок обстрілів виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

А 6 серпня за допомогою хімічних боєприпасів росіяни обстріляли район села Новоданилівка в Запорізькій області.

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