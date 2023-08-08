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Россияне за сутки обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области: есть погибший и раненая

Фото: россияне в сутки обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 7 августа, российские военные обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области. В результате чего один мужчина погиб, еще одна женщина ранена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

В общей сложности российская армия 105 раз обстреляла населенные пункты Запорожской области:

  • 87 раз из артиллерии обстреляла территорию Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Новоданиловки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Волшебного, Красного, Белогорья, Преображенки, Железнодорожного, Левадного, Щербаков, Каменского, Малых Щербаков, Степного, Пятихаток, Лобкового и Плавней;
  • 3 авиационных ударов нанесла по территории Орехова, Малой Токмачки и Новодаровки;
  • 8 раз атаковала с РСЗО Железнодорожное, Староукраинку, Малиновку, Белогорье;
  • применяла 4 БПЛА по Гуляйполю и Гуляйпольскому;
  • 3 ракетных удара нанесла по территории Юльевки.

Тело 53-летнего мужчины извлекли из-под завалов дома, произошедшего в результате обстрела российскими войсками населенного пункта Новоданиловка. Погибший считался без вести пропавшим.

Получила ранения в результате ночного артиллерийского обстрела Преображенки 83-летняя женщина. Она доставлена для лечения в областной центр.

Также поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, сельскохозяйственной техники и объектов социальной инфраструктуры.

Обстрелы Запорожской области

Вчера, 7 августа, российские войска трижды атаковали жилой дом в Орехове Запорожской области. В результате обстрелов возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

А 6 августа с помощью химических боеприпасов россияне обстреляли район села Новоданиловка в Запорожской области.

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