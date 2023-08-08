Россияне за сутки обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области: есть погибший и раненая

За прошедшие сутки, 7 августа, российские военные обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области. В результате чего один мужчина погиб, еще одна женщина ранена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.
В общей сложности российская армия 105 раз обстреляла населенные пункты Запорожской области:
Тело 53-летнего мужчины извлекли из-под завалов дома, произошедшего в результате обстрела российскими войсками населенного пункта Новоданиловка. Погибший считался без вести пропавшим.
Получила ранения в результате ночного артиллерийского обстрела Преображенки 83-летняя женщина. Она доставлена для лечения в областной центр.
Также поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, сельскохозяйственной техники и объектов социальной инфраструктуры.
Обстрелы Запорожской области
Вчера, 7 августа, российские войска трижды атаковали жилой дом в Орехове Запорожской области. В результате обстрелов возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
А 6 августа с помощью химических боеприпасов россияне обстреляли район села Новоданиловка в Запорожской области.
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