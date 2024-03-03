UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни за добу дев'ять разів скинули хімзброю на позиції ЗСУ, - Сили оборони

Фото: у ЗСУ розповіли про застосування росіянами хімзброї (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська за останню добу дев'ять разів скинули хімічну зброю на позиції українських захисників. Майже всі випадки сталися у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

"За минулу добу ворог вчинив загалом 43 бойові зіткнення, що теж є певним зниженням. Також росіяни вчинили 950 обстрілів, зокрема, у цьому числі зараховано дев'ять одразу скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії. Це є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї", - сказав він.

За його словами, засіб, який скинули росіяни, схожий на той, що застосовується поліцією для розгону мітингів. Речник додав, що окупанти вже не вперше використовують цю речовину на фронті. 

"Маємо одразу дев'ять скидів за добу. Майже всі вони у Запорізькій області на Запорізькому напрямку", - додав Лиховій. 

Що відбувається на фронті

Російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники захопили Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони вибили ворога з Орлівки та Красногорівки на сході України.

Також окупанти посилили атаки у Запорізькій області, але на Куп'янському напрямку, за останніми даними, дещо послабили тиск.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомляв, що окупанти прагнуть захопити Часів Яр у Донецькій області, а в сусідніх населених пунктах Іванівське та Богданівка вже йдуть бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХімічна зброяВійна в УкраїніВійна Росії проти України