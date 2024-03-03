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Россияне за сутки девять раз сбросили химоружие на позиции ВСУ, - Силы обороны

Фото: в ВСУ рассказали о применении россиянами химоружия (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска за последние сутки девять раз сбросили химическое оружие на позиции украинских защитников. Почти все случаи произошли в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"За минувшие сутки враг совершил в общей сложности 43 боевых столкновения, что тоже является определенным снижением. Также россияне совершили 950 обстрелов, в том числе девять сбросов с беспилотников химических веществ в гранатах слезоточиво-удушающего действия. Это нарушение конвенции о применении химического оружия", - сказал он.

По его словам, средство, которое сбросили россияне, похоже на применяемое полицией для разгона митингов. Спикер добавил, что оккупанты уже не впервые используют это вещество на фронте.

"Есть сразу девять сбросов за сутки. Почти все они в Запорожской области на Запорожском направлении", - добавил Лиховой.

Что происходит на фронте

Российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россияне захватили Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны выбили врага из Орловки и Красногоровки на востоке Украины.

Также оккупанты усилили атаки в Запорожской области, но на Купянском направлении, по последним данным, несколько ослабили давление.

Ранее спикер ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш сообщал, что оккупанты стремятся захватить Часов Яр в Донецкой области, а в соседних населенных пунктах Ивановское и Богдановка уже идут бои.

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