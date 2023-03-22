ua ru
Ср, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни за добу били по Україні "Градами", "Смерчами" та дронами: 14 людей загинуло (карта)

Новость на русском →
Середа 22 березня 2023 11:41
Росіяни за добу били по Україні "Градами", "Смерчами" та дронами: 14 людей загинуло (карта) Ілюстративне фото: росіяни за добу били по Україні "Градами", "Смерчами" та дронами (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові протягом минулої доби обстріляли 11 областей України, внаслідок чого загинуло 14 людей, ще 24 зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Окупанти атакували територію України за допомогою мінометів, танків, артилерії, РСЗВ "Град" та "Смерч", ЗРК "С-300", а також безпілотників Shahed-136 та "Ланцет", КАР "Х-59" та тактичної авіації.

Росіяни за добу били по Україні &quot;Градами&quot;, &quot;Смерчами&quot; та дронами: 14 людей загинуло (карта)

Загалом було здійснено обстріли 121 населеного пункту, підтверджено ураження 42 об’єктів інфраструктури.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів загинуло 14 осіб та 24 було поранено.

Нагадаємо, вночі росіяни випустили по Україні 21 дрон-камікадзе, 16 з яких збили сили ППО.

До того ж, над Києвом зафіксували 8 "Шахедів", сили ППО збили всі ворожі безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
DAILY
Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна