Россияне за сутки били по Украине "Градами", "Смерчами" и дронами: 14 человек погибли (карта)

Российские военные за прошедшие сутки обстреляли 11 областей Украины, в результате чего погибли 14 человек, еще 24 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

Оккупанты атаковали территорию Украины с помощью минометов, танков, артиллерии, РСЗО "Град" и "Смерч", ЗРК "С-300", а также беспилотников Shahed-136 и "Ланцет", КАР "Х-59" и тактической авиации.

В общей сложности под обстрелы попал 121 населенный пункт, подтверждено поражение 42 объектов инфраструктуры.

По предварительным данным, в результате обстрелов погибли 14 человек и 24 были ранены.

Напомним, ночью россияне выпустили по Украине 21 дрон-камикадзе, 16 из которых сбили силы ПВО.

К тому же над Киевом зафиксировали 8 "Шахедов", силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

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