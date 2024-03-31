Росіяни за добу 45 разів обстріляли Сумську область, пролунало 254 вибухи

Протягом суботи, 30 березня, росіяни здійснили 45 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом було зафіксовано 254 вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.
Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Нагадаємо, у лісі Сумської області знайшли ракету Х-59. Поліція показала відео її знищення. Так, після того, як поліцейський офіцер громади Іван Коваленко виявив ракету, на місце подій прибули співробітники відділу вибухотехнічної служби.
Крім того, в Сумській області також вводять графіки аварійних відключень світла. В ОВА зазначили, що рішення щодо графіків відключень світла у регіоні застосовуються за вказівкою НЕК "Укренерго".
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