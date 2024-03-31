Росіяни за добу 45 разів обстріляли Сумську область, пролунало 254 вибухи

Нагадаємо, у лісі Сумської області знайшли ракету Х-59. Поліція показала відео її знищення. Так, після того, як поліцейський офіцер громади Іван Коваленко виявив ракету, на місце подій прибули співробітники відділу вибухотехнічної служби.

Крім того, в Сумській області також вводять графіки аварійних відключень світла. В ОВА зазначили, що рішення щодо графіків відключень світла у регіоні застосовуються за вказівкою НЕК "Укренерго".

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