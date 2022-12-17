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Росіяни за добу 27 разів обстріляли Херсонську область: є руйнування та жертви

Фото: росіяни за добу 27 разів обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти минулої доби обстріляли Херсонську область 27 разів. Ворог атакував громадянську інфраструктуру, внаслідок чого загинула людина, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

За словами начальника обласної військової адміністрації, ворог застосував артилерію, РСЗВ та міномети.

Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Росіяни потрапили до школи, підприємства, лінії електропередач, приватних та багатоквартирних будинків.

"Через російські обстріли 1 особа загинула, 3 мешканці Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Янушевич.

Нагадаємо, вранці 17 грудня окупанти завдали чергового удару по Херсону. Попередньо ракета прилетіла до житлового сектора. Місцеві жителі повідомляють про одного загиблого.

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Херсонська областьРосійська Федерація