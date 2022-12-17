Россияне за сутки 27 раз обстреляли Херсонскую область: есть разрушения и жертвы

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 27 раз. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру, вследствие чего погиб человек, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
По словам, начальника областной военной администрации, враг применил артиллерию, РСЗО и минометы.
Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Россияне попали в школу, предприятие, линии электропередач, частные и многоквартирные дома.
"Из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.
Напомним, утром 17 декабря оккупанты нанесли очередной удар по Херсону. Предварительно, ракета прилетела в жилой сектор. Местные жители сообщают об одном погибшем.
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