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Росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС, - розвідка

Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти переміщували вибухові речовини та техніку для здійснення дистанційного підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Є факти переміщення вибухових речовин, відповідної техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху - такі факти і докази, безумовно є", - сказав він.

Юсов зауважив, що точні оцінки щодо потужності вибухівки будуть надані пізніше.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" повідомили, що станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що дамбу могла підірвати 205 мотострілецька частина армії РФ.

Через підрив Каховської ГЕС під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Влада проводить евакуацію людей.

Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом екоциду через підрив ГЕС.

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ГУР