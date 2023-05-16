Росіяни дев'ять разів обстріляли вже зруйнований міст у Херсонській області

Російські окупанти усю ніч та ранок обстрілювали територію Херсонської області. Зокрема, вони дев'ять разів атакували уже зруйнований міст у Дар'ївській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

У селі Кізомис Білозерської громади зафіксували два "прильоти" керованих авіабомб. Один зі снарядів пошкодив майно, інший - влучив у берегову лінію.

У Токарівці Дар'ївської тергромади зруйновано два будинки.

На щастя, внаслідок обстрілів мешканці не постраждали.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти випустили 407 снарядів по Херсонській області, шість людей постраждали.

Окрім того, вчора підліток підірвався на міні у Херсонській області.

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