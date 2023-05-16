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Минулої доби росіяни 80 разів обстріляли Херсонську область: є поранені

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Вівторок 16 травня 2023 07:49
Минулої доби росіяни 80 разів обстріляли Херсонську область: є поранені Фото: росіяни 80 разів обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За минулу добу, 15 травня, росіяни 80 разів обстріляли Херсонську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Загарбники випустили 407 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 14 разів (60 снарядів).

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та заклад освіти у місті Херсоні. Через російську агресію шестеро людей (з них одна дитина) дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Крім цього, він повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 95 осіб.

Нагадаємо, що 15 травня російські війська обстріляли житлові будинки у селі Львове Херсонської області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.

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