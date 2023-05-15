У понеділок, 15 травня, у Херсонській області підліток підірвався на міні. Його планують шпиталізувати у лікарню Кривого Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"У селі Трифонівка Великоолександрівської громади 17-річний хлопець натрапив на вибухівку, залишено російською армією", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що через детонацію він дістав тяжкі травми. "Пораненого шпиталізували до найближчого медзакладу, готується евакуація до лікарні в Кривому Розі", - додали в ОВА.