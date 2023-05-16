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Россияне девять раз обстреляли уже разрушенный мост в Херсонской области

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Херсонская область, Вторник 16 мая 2023 11:13
Россияне девять раз обстреляли уже разрушенный мост в Херсонской области Иллюстративное фото: россияне девять раз обстреляли уже разрушенный мост в Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты всю ночь и утро обстреливали территорию Херсонской области. В частности, они девять раз атаковали уже разрушенный мост в Дарьевской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В селе Кизомыс Белозерской общины зафиксировали два "прилета" управляемых авиабомб. Один из снарядов повредил имущество, другой - попал в береговую линию.

В Токаревке Дарьевской теробщины разрушены два дома.

К счастью, в результате обстрелов жители не пострадали.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты выпустили 407 снарядов по Херсонской области, шесть человек пострадали.

Кроме того, вчера подросток подорвался на мине в Херсонской области.

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