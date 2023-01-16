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Россияне девять раз обстреляли Черниговскую область

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Черниговская область, Понедельник 16 января 2023 16:29
Россияне девять раз обстреляли Черниговскую область Фото: россияне девять раз обстреляли Черниговскую область (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные в понедельник, 16 января, обстреляли приграничья Черниговской области из минометов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативного командования "Север".

По данным командования, обстрел продолжался с 13:25 до 13:40. За это время было зафиксировано девять приходов, предположительно из миномета 120 мм. Обстрел производился в районе населенного пункта Объединенное.

К счастью, среди украинских военных никто не пострадал.

"О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писала, что российские оккупанты снова обстреляли приграничья в северной части Украины . Под атаку попали Сумская и Черниговская области.

Напомним, российские оккупанты 14 января нанесли удар по Авдеевке (Донецкая область). В результате атаки погибли и ранены.

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Российская Федерация Обстріл Черниговская область
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