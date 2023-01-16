Россияне девять раз обстреляли Черниговскую область

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативного командования "Север".

По данным командования, обстрел продолжался с 13:25 до 13:40. За это время было зафиксировано девять приходов, предположительно из миномета 120 мм. Обстрел производился в районе населенного пункта Объединенное.

К счастью, среди украинских военных никто не пострадал.

"О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.