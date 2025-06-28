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Росіяни весь день обстрілювали Херсонську область: постраждало семеро цивільних

Україна, Субота 28 червня 2025 22:55
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Росіяни весь день обстрілювали Херсонську область: постраждало семеро цивільних Фото: Херсон тримається попри жорстокі обстріли з боку росіян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Херсоні та Херсонській області внаслідок російських атак 28 червня постраждало семеро людей. Ворог бив по цивільних мешканцях з артилерії та атакував FPV-дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Херсонської області.

"За даними слідства, протягом 28 червня 2025 року військові армії РФ били по населених пунктах Херсонської області з артилерії та за допомогою БпЛА. Станом на 18:00 відомо про сімох цивільних, які дістали поранень внаслідок обстрілів", - сказано у повідомленні.

Зокрема, росіяни обстріляли з артилерії Білозерку та поранили двох цивільних. Ще п'ятеро людей отримали поранення у Херсоні та Дар'їівці: росіяни влаштували полювання за цивільними автомобілями за допомогою FPV-дронів.

Також через російські атаки у перерахованих вище населених пунктах є пошкодження приватних житлових будинків та автомобілів.

"Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора", - сказано у повідомленні.

Обстріли Херсона

Російські окупанти люто обстрілюють Херсон з моменту, як втекли звідти восени 2022 року. Обстріли відбуваються майже кожен день, через атаки ворога гинуть та отримують поранення виключно цивільні жителі.

Так, раніше цього тижня Росія вдарила артилерією по району Херсона. Внаслідок ворожого удару поранення отримали четверо місцевих жителів. А вранці 28 червня повідомлялося, що поранено цивільного внаслідок обстрілу Білозерки.

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