Росіяни весь день обстрілювали Херсонську область: постраждало семеро цивільних

В Херсоні та Херсонській області внаслідок російських атак 28 червня постраждало семеро людей. Ворог бив по цивільних мешканцях з артилерії та атакував FPV-дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Херсонської області.

"За даними слідства, протягом 28 червня 2025 року військові армії РФ били по населених пунктах Херсонської області з артилерії та за допомогою БпЛА. Станом на 18:00 відомо про сімох цивільних, які дістали поранень внаслідок обстрілів", - сказано у повідомленні.

Зокрема, росіяни обстріляли з артилерії Білозерку та поранили двох цивільних. Ще п'ятеро людей отримали поранення у Херсоні та Дар'їівці: росіяни влаштували полювання за цивільними автомобілями за допомогою FPV-дронів.

Також через російські атаки у перерахованих вище населених пунктах є пошкодження приватних житлових будинків та автомобілів.

"Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора", - сказано у повідомленні.