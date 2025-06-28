Атака РФ по Херсонщині: уламкове поранення отримав чоловік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської міської військової адміністрації.

Близько 9-ї ранку російські війська відкрили артилерійський вогонь по селищу Білозерка на Херсонщині.

Зауважимо, що раніше цього тижня Росія вдарила артилерією по району Херсона. Внаслідок ворожого удару поранення отримали четверо місцевих жителів.

Варто також зауважити, що, за даними Міністерства закордонних справ України, російські окупанти за час війни використали проти України майже 6 тисяч касетних боєприпасів. Зокрема, ворог атакує таким озброєнням цивільні об'єкти.

Як пояснюють в міністерстві, подібні атаки в містах Миколаїв, Харків, Одеса, Суми, Херсон, Чугуїв, Добропілля, Охтирка, Затока, а також на територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей уже призвели до численних жертв серед цивільних людей, включно з дітьми.

А також масштабно знищують об'єкти житлової, медичної, освітньої та критичної інфраструктури.

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