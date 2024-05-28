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Росіяни дедалі рідше атакують Одесу: у ЗСУ назвали можливі причини

Фото: спікер Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники останнім часом дедалі рідше почали завдавати ударів по Одесі. У Збройних силах України вважають, що на це є дві причини.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу Freedom.

Він зазначив, що російські війська регулярно завдають ударів, якщо в них є така можливість. Тому нещодавнє затишшя в південному регіоні пояснюється тим, що окупанти не мають змоги атакувати Одесу, і на це впливає кілька чинників.

"Вони останнім часом використовують для ударів не ті ж самі "Калібри", які були збиті чотири з чотирьох під час останньої атаки, вони використовують балістику. Тобто використовують територію тимчасово окупованого Криму для запусків. І ці платформи більш мобільні, і їх легше заховати, ніж корабель у морі. Тому вони використовували саме це", - заявив Плетенчук. 

Він додав, що росіяни, як правило, використовують усе наявне озброєння на південному напрямку.

"Тобто зараз, найімовірніше, у них або немає цілей, або немає таких можливостей. У всіх інших випадках, коли в них такі можливості є, вони б'ють обов'язково", - наголосив він. 

При цьому Плетенчук додав, що загарбники побоюються виводити в акваторію ракетоносії. Тому вони продовжують перебувати в пункті базування в Новоросійську, а не в морі.

Ракетний удар по Одесі

Востаннє великий обстріл Одеси стався 29 квітня. Тоді в результаті обстрілу почалася пожежа у палаці студентів "Одеською юридичною академією", яку ще називають "Замком Гаррі Поттера".

Всі подробиці того обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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