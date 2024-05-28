Росіяни дедалі рідше атакують Одесу: у ЗСУ назвали можливі причини

Він зазначив, що російські війська регулярно завдають ударів, якщо в них є така можливість. Тому нещодавнє затишшя в південному регіоні пояснюється тим, що окупанти не мають змоги атакувати Одесу, і на це впливає кілька чинників.

"Вони останнім часом використовують для ударів не ті ж самі "Калібри", які були збиті чотири з чотирьох під час останньої атаки, вони використовують балістику. Тобто використовують територію тимчасово окупованого Криму для запусків. І ці платформи більш мобільні, і їх легше заховати, ніж корабель у морі. Тому вони використовували саме це", - заявив Плетенчук.

Він додав, що росіяни, як правило, використовують усе наявне озброєння на південному напрямку.

"Тобто зараз, найімовірніше, у них або немає цілей, або немає таких можливостей. У всіх інших випадках, коли в них такі можливості є, вони б'ють обов'язково", - наголосив він.

При цьому Плетенчук додав, що загарбники побоюються виводити в акваторію ракетоносії. Тому вони продовжують перебувати в пункті базування в Новоросійську, а не в морі.