ua en ru
Вт, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни дедалі рідше атакують Одесу: у ЗСУ назвали можливі причини

Вівторок 28 травня 2024 13:37
UA EN RU
Росіяни дедалі рідше атакують Одесу: у ЗСУ назвали можливі причини Фото: спікер Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники останнім часом дедалі рідше почали завдавати ударів по Одесі. У Збройних силах України вважають, що на це є дві причини.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу Freedom.

Він зазначив, що російські війська регулярно завдають ударів, якщо в них є така можливість. Тому нещодавнє затишшя в південному регіоні пояснюється тим, що окупанти не мають змоги атакувати Одесу, і на це впливає кілька чинників.

"Вони останнім часом використовують для ударів не ті ж самі "Калібри", які були збиті чотири з чотирьох під час останньої атаки, вони використовують балістику. Тобто використовують територію тимчасово окупованого Криму для запусків. І ці платформи більш мобільні, і їх легше заховати, ніж корабель у морі. Тому вони використовували саме це", - заявив Плетенчук.

Він додав, що росіяни, як правило, використовують усе наявне озброєння на південному напрямку.

"Тобто зараз, найімовірніше, у них або немає цілей, або немає таких можливостей. У всіх інших випадках, коли в них такі можливості є, вони б'ють обов'язково", - наголосив він.

При цьому Плетенчук додав, що загарбники побоюються виводити в акваторію ракетоносії. Тому вони продовжують перебувати в пункті базування в Новоросійську, а не в морі.

Ракетний удар по Одесі

Востаннє великий обстріл Одеси стався 29 квітня. Тоді в результаті обстрілу почалася пожежа у палаці студентів "Одеською юридичною академією", яку ще називають "Замком Гаррі Поттера".

Всі подробиці того обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Одеса Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять фонд на 100 млрд євро для поставок Україні
Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять фонд на 100 млрд євро для поставок Україні
DAILY
Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ