Россияне все реже атакуют Одессу: в ВСУ назвали возможные причины

Российские захватчики в последнее время все реже начали наносить удары по Одессе. В Вооруженных силах Украины считают, что на это есть две причины.

Он отметил, что российские войска регулярно наносят удары, если у них есть такая возможность. Поэтому недавнее затишье в южном регионе объясняется тем, что у оккупантов нет возможности атаковать Одессу, и на это влияет несколько факторов.

"Они в последнее время используют для ударов не те же самые "Калибры", которые были сбиты четыре из четырех во время последней атаки, они используют баллистику. То есть используют территорию временно оккупированного Крыма для запусков. И эти платформы более мобильные, и их легче спрятать, чем корабль в море. Поэтому они использовали именно это", - заявил Плетенчук.

Он добавил, что россияне, как правило, используют все имеющиеся вооружения на южном направлении.

"То есть сейчас, скорее всего, у них или нет целей, или нет таких возможностей. Во всех других случаях, когда у них такие возможности есть, они бьют обязательно", - подчеркнул он.

При этом Плетенчук добавил, что захватчики опасаются выводить в акваторию ракетоносители. Поэтому они продолжают находиться в пункте базирования в Новороссийске, а не в море.