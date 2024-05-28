ua en ru
Вт, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне все реже атакуют Одессу: в ВСУ назвали возможные причины

Вторник 28 мая 2024 13:37
UA EN RU
Россияне все реже атакуют Одессу: в ВСУ назвали возможные причины Фото: спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в последнее время все реже начали наносить удары по Одессе. В Вооруженных силах Украины считают, что на это есть две причины.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала Freedom.

Он отметил, что российские войска регулярно наносят удары, если у них есть такая возможность. Поэтому недавнее затишье в южном регионе объясняется тем, что у оккупантов нет возможности атаковать Одессу, и на это влияет несколько факторов.

"Они в последнее время используют для ударов не те же самые "Калибры", которые были сбиты четыре из четырех во время последней атаки, они используют баллистику. То есть используют территорию временно оккупированного Крыма для запусков. И эти платформы более мобильные, и их легче спрятать, чем корабль в море. Поэтому они использовали именно это", - заявил Плетенчук.

Он добавил, что россияне, как правило, используют все имеющиеся вооружения на южном направлении.

"То есть сейчас, скорее всего, у них или нет целей, или нет таких возможностей. Во всех других случаях, когда у них такие возможности есть, они бьют обязательно", - подчеркнул он.

При этом Плетенчук добавил, что захватчики опасаются выводить в акваторию ракетоносители. Поэтому они продолжают находиться в пункте базирования в Новороссийске, а не в море.

Ракетный удар по Одессе

Последний раз крупный обстрел Одессы произошел 29 апреля. Тогда в результате обстрела начался пожар во дворце студентов "Одесской юридической академии", который еще называют "Замком Гарри Поттера".

Все подробности того обстрела - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Одесса Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят фонд на 100 млрд евро для поставок Украине
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят фонд на 100 млрд евро для поставок Украине
DAILY
Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление