Росіяни чотири рази обстріляли Горлівку для залякування жителів, - Генштаб

Російські окупанти чотири рази обстріли центр тимчасово окупованої Горлівки з артилерії, аби залякати місцевих жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштаб ЗСУ.
Також повідомляється, що з 8 грудня у Горлівці окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи. Причиною цьому називають нібито підвищення ризику обстрілів нібито з боку українських захисників.
"Для залякування місцевих жителів російські окупанти здійснили чотири обстріли центру міста із артилерії калібру 152 мм", - повідомляють у Генштабі.
Як повідомлялося раніше, вчора окупований Донецьк знову потрапив під ворожий обстріл. Зокрема, снаряди влучили по Критому ринку, є загиблі та руйнування.
При цьому російські загарбники звинувачують ЗСУ в обстрілах Донецька. Але, за деякими даними, прильоти фіксуюються з боку непідконтрольної території.
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