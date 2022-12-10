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Россияне четыре раза обстреляли Горловку для запугивания жителей, - Генштаб

Иллюстративное фото: россияне четыре раза обстреляли Горловку для запугивания жителей (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты четы раза обстреляли центр временно оккупированной Горловки из артиллерии, чтобы запугать местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что с 8 декабря в Горловке оккупационная администрация предлагает представителям малого и среднего бизнеса переходить на удаленный режим работы. Причиной этому называют якобы повышение риска обстрелов со стороны украинских защитников.

"Для запугивания местных жителей российские оккупанты совершили четыре обстрела центра города из артиллерии калибра 152 мм", - сообщают в Генштабе.

Как сообщалось ранее, вчера оккупированный Донецк снова попал под вражеский обстрел. В частности, снаряды попали по Крытому рынку, есть погибшие и разрушения.

При этом российские захватчики обвиняют ВСУ в обстрелах Донецка. Но, по некоторым данным, прилеты фиксируются со стороны неподконтрольной территории.

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