Росія обстріляла Донецьк, щоб звинуватити Україну: SPRAVDI показав докази
Окупанти вкотре звинуватили Збройні сили України в нібито обстрілі Донецька. Однак удари завдали самі росіяни, про що свідчать місця "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) в Telegram.
У вівторок, 6 грудня окупаційна "влада" Донецька заявила, що ЗСУ нібито обстріляли місто та вбили шістьох людей.
Але в SPRAVDI пояснили, що українські військові ніяк не могли завдати такого удару зі своїх позицій. Адже тоді снарядам довелося б розвертатись в повітрі на 180 градусів.
" А це - неможливо", - сказали в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Вони додали, що окупанти регулярно звинувачують Сили оборони України в обстрілах, які здійснюють військові Російської Федерації.
"Якщо звернути увагу на розташування місць прильотів, стає очевидним, що запуски відбувалися з окупованої території", - наголосили в SPRAVDI.
Нагадаємо, вчора центр окупованого Донецька потрапив під обстріл, в результаті чого, зокрема, спалахнули пожежі.
Також вчора, 6 грудня, росіяни продовжили завдавати ракетних ударів по Краматорську. Було випущено ще 4 ракети, які пошкодили приватні будинки та заклад освіти.
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