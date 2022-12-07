Росія обстріляла Донецьк, щоб звинуватити Україну: SPRAVDI показав докази

Окупанти вкотре звинуватили Збройні сили України в нібито обстрілі Донецька. Однак удари завдали самі росіяни, про що свідчать місця "прильотів".

У вівторок, 6 грудня окупаційна "влада" Донецька заявила, що ЗСУ нібито обстріляли місто та вбили шістьох людей.

Але в SPRAVDI пояснили, що українські військові ніяк не могли завдати такого удару зі своїх позицій. Адже тоді снарядам довелося б розвертатись в повітрі на 180 градусів.

" А це - неможливо", - сказали в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Вони додали, що окупанти регулярно звинувачують Сили оборони України в обстрілах, які здійснюють військові Російської Федерації.

"Якщо звернути увагу на розташування місць прильотів, стає очевидним, що запуски відбувалися з окупованої території", - наголосили в SPRAVDI.