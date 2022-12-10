Росіяни чотири рази обстріляли Горлівку для залякування жителів, - Генштаб

Російські окупанти чотири рази обстріли центр тимчасово окупованої Горлівки з артилерії, аби залякати місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштаб ЗСУ.

Також повідомляється, що з 8 грудня у Горлівці окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи. Причиною цьому називають нібито підвищення ризику обстрілів нібито з боку українських захисників.

"Для залякування місцевих жителів російські окупанти здійснили чотири обстріли центру міста із артилерії калібру 152 мм", - повідомляють у Генштабі.

Як повідомлялося раніше, вчора окупований Донецьк знову потрапив під ворожий обстріл. Зокрема, снаряди влучили по Критому ринку, є загиблі та руйнування.

При цьому російські загарбники звинувачують ЗСУ в обстрілах Донецька. Але, за деякими даними, прильоти фіксуюються з боку непідконтрольної території.

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