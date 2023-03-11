Росіяни в чергове обстріляли Сумську область: під ударом опинились дві громади

Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій 2 громад області: Білопільської та Великописарівської. Загалом було зафіксовано 11 прильотів та 7 кулеметних черг.

По Білопільській громаді росіяни здійснили гранатометний обстріл, в результаті якого було зафіксовано 6 прильотів. Також били з мінометів - 5 прильотів.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з кулеметів. Загалом було випущено 7 черг.

"Без втрат та руйнувань", - повідомили в адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні окупанти з "Ураганів" обстріляли Донецьку область, в результаті чого є загиблий і поранені.

Крім того, сьогодні російські окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Влучили по критичній інфраструктурі. В мережі вже з'явилось фото наслідків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.