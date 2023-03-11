RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область: под ударом оказались две общины

Фото: россияне обстреляли Сумскую область (facebook com mod mil rus)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 марта, россияне обстреляли две общины Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

В течение дня россияне совершили обстрелы территорий 2 общин области: Белопольской и Великописаревской. В общей сложности было зафиксировано 11 прилетов и 7 пулеметных очередей.

По Белопольской общине россияне совершили гранатометный обстрел, в результате которого было зафиксировано 6 прилетов. Также били из минометов - 5 прилетов.

Великописаревскую общину россияне обстреляли из пулеметов. В общей сложности было выпущено 7 очередей.

"Без потерь и разрушений", - сообщили в администрации.

Напомним, сегодня оккупанты из "Ураганов" обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб и ранен.

Кроме того, сегодня российские оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Попали по критической инфраструктуре. В сети уже появилось фото последствий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины