Ракетний удар по Запоріжжю: з'явилось фото наслідків
Російські війська у суботу, 11 березня, вчергове обстріляли інфраструктуру Запоріжжя. Прокуратура розпочала досудове розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 11 березня 2023 року близько 15:20 військовослужбовці збройних сил РФ знову здійснили цільове ураження інфраструктури Запоріжжя. Через обстріл зазнали руйнувань територія та приміщення одного з промислових об’єктів, пошкоджено газопровід.
Попередньо відомо, що агресор застосував дві ракети ЗРК С-300.
Фото: наслідки ракетного удару по Запоріжжю 11 березня
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, російські окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Влучили по критичній інфраструктурі.
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