Ракетний удар по Запоріжжю: з'явилось фото наслідків

Російські війська у суботу, 11 березня, вчергове обстріляли інфраструктуру Запоріжжя. Прокуратура розпочала досудове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.



За даними слідства, 11 березня 2023 року близько 15:20 військовослужбовці збройних сил РФ знову здійснили цільове ураження інфраструктури Запоріжжя. Через обстріл зазнали руйнувань територія та приміщення одного з промислових об’єктів, пошкоджено газопровід. Попередньо відомо, що агресор застосував дві ракети ЗРК С-300. Фото: наслідки ракетного удару по Запоріжжю 11 березня