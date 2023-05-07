Росіяни через спротив не можуть забезпечити Енергодар пожежниками, - ЦНС

Російські окупанти не можуть забезпечити тимчасово захоплений Енергодар пожежниками через спротив. До гасіння пожеж залучають росгвардійців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Окупаційна адміністрація в тимчасово окупованому Енергодарі не може набрати штат пожежників для роботи в місті. Ще раніше українські пожежники відмовилися працювати з окупантами, виконувати їхні вказівки та переходити на російські договори", - пише пресслужба.

Зазначається, що через спротив українських пожежників, до гасіння пожежа залучають росгвардійців.

Зокрема, в місті ворог не може забезпечити роботу на ротаційній основі підрозділів МНС РФ.