RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне из-за сопротивления не могут обеспечить Энергодар пожарными, - ЦНС

Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты не могут обеспечить временно захваченный Энергодар пожарными из-за сопротивления. К тушению пожаров привлекают росгвардейцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Оккупационная администрация во временно оккупированном Энергодаре не может набрать штат пожарных для работы в городе. Еще раньше украинские пожарные отказались работать с оккупантами, выполнять их указания и переходить на российские договоры", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что из-за сопротивления украинских пожарных, к тушению пожара привлекают росгвардейцев.

В частности, в городе враг не может обеспечить работу на ротационной основе подразделений МЧС РФ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты начали "эвакуацию" жителей временно оккупированного Энергодара Запорожской области.

Между тем, как утверждает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, несмотря на эвакуацию в городе, персонал ЗАЭС остается на месте. В то же время, наблюдается усиление военного присутствия и активности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеЭнергодар