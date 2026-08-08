Росіяни чекають на візит Путіна в регіони, бо перед цим завозять дешевий бензин

Російський диктатор Володимир Путін на тлі передвиборчої кампанії здійснює поїздки регіонами РФ, до яких перед його візитом завозять багато дешевого бензину попри паливну кризу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Паливо перед приїздом Путіна з'являється в регіонах навіть на тих АЗС, які стояли порожні тижнями через кризу в енергосекторі, до якої призвели масові українські удари дронами.
Видання бере до прикладу ситуацію в Красноярську, куди 3 серпня приїздив диктатор. Там напередодні візиту глави Кремля, про який росіяни ще не знали, бензин з'явився на кожній АЗС, до того ж - вдвічі дешевший за звичну ціну.
"Вже два дні нам не доводиться стояти в черзі за бензином, і його продають не по 140 (рублів за літр - ред.), а по 67, і все це завдяки Володимиру Володимировичу! Дякуємо, що завітали до нас", – захоплено висловився молодий водій, якого інтерв’ювало "Ехо", російське ЗМІ у вигнанні.
Хвиля задоволення серед росіян, часом забарвленого іронією, прокотилася і соціальними мережами. Місцеві блогери пояснили, що візит "барина" попри незручності – перекриття руху, значний набір поліції, погане інтернет-з’єднання – мав і свої позитивні сторони.
Дехто навіть пропонував йому відвідувати місто частіше, вказуючи на те, що його попередня поїздка була сім років тому.
"Одне можна сказати напевно: на 48 годин мешканці Красноярська забули про паливну кризу, яка переслідувала їх після неодноразових ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах", - йдеться у матеріалі Le Monde.
Нагадаємо, за останні два місяці українські дрони зупинили до 40% нафтопереробки Росії, третина якої залишилася без пального. Криза в енергосекторі зачепила 50 млн громадян РФ.
Попри те, що росіяни вже не знають де купувати бензин, який став на вагу золота, Путін публічно не визнає плачевного стану справ. За його словами, ситуація "не є критичною".
При цьому Росія почала забирати бензин у Білорусі, який призначався до країн Центральної Азії. Втім, навіть рекордні обсяги таких постачань не дають змоги повністю ліквідувати дефіцит.