Россияне ждут визита Путина в регионы, перед которым завозят дешевый бензин

Топливо перед приездом Путина появляется в регионах даже на тех АЗС, которые проставивали пустые неделями из-за кризиса в энергосекторе, к которому привели массовые удары украинских дронов.

Издание берет в пример ситуацию в Красноярске, куда 3 августа приезжал диктатор. Там накануне визита главы Кремля, о котором россияне еще не знали, бензин появился на каждой АЗС, к тому же – вдвое дешевле привычной цены.

"Уже два дня нам не приходится стоять в очереди за бензином, и его продают не по 140 (рублей за литр – ред.), а по 67, и все это благодаря Владимиру Владимировичу! Спасибо, что пришли к нам", – восторженно высказался молодой водитель, которого интервьюировало "Эхо", российское СМИ в изгнании.

Волна удовольствия среди россиян, порой окрашенного иронией, прокатилась и по социальным сетям. Местные блогеры объяснили, что визит "барина", несмотря на неудобства – перекрытие движения, значительный набор полиции, плохое интернет-соединение – имел и свои положительные стороны.

Некоторые даже предлагали ему посещать город чаще, указывая на то, что его предыдущая поездка была семь лет назад.

"Одно можно сказать наверняка: на 48 часов жители Красноярска забыли о топливном кризисе, который преследовал их после неоднократных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам", - говорится в материале Le Monde.