Росіяни будують рубежі оборони на лівому березі Херсонської області після "евакуації" місцевих

"Противник намагається утримати зайняті рубежі, але водночас переформатовує підрозділи, облаштовує нові рубежі оборони, в тому числі і на лівому березі Дніпра", - сказано в повідомленні.

Окрім того, окупанти продовжують обстрілювати українських захисників вздовж лінії зіткнення.

Також росіяни ведуть повітряну розвідку і атакують територіальні громади як прилеглі до лінії зіткнення, так і в глибокому тилу.

Нагадаємо, росіяни вже проводять евакуацію місцевих жителів з лівобережної частини Херсонської області. Так, примусові заходи вживають до мешканців Нової Каховки. До того ж, окупанти в Херсоні закривають аптеки та магазини, щоб мешканці залишили місто.

Керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що операція зі звільнення Херсона, швидше за все, триватиме до кінця листопада.

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