Росіяни будуть отримувати повістки онлайн. Путін погодив посилення мобілізації

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про введення в країні нових методів мобілізації для росіян. Тепер в Росії повістки будуть відправляти онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Згідно з новим законом, тепер в Росії повістки можуть бути надіслані громадянам у письмовій формі під розписку, поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення, а також в електронній формі.

Окрім цього вводиться заборона на виїзд із країни громадян, які отримали повістку. Заборона буде діяти до їхнього візиту до військкомату. Також у РФ обмежується право керування автомобілем, у випадку, якщо ухильник не прийшов до військкомату протягом 20 днів.

Зауважимо, що у повному обсязі реєстр військовозобов'язаних РФ буде запущено не раніше осіннього призову. Росіяни зможуть перевірити наявність права на відстрочку й оскаржити повістку в разі незгоди з нею на порталі держпослуг.