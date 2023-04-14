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Россияне будут получать повестки онлайн. Путин согласовал усиление мобилизации

Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о введении в стране новых методов мобилизации для россиян. Теперь в России повестки будут отправлять онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Согласно новому закону, теперь в России повестки могут быть отправлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Кроме этого, вводится запрет на выезд из страны граждан, получивших повестку. Запрет будет действовать до их визита в военкомат. Также в РФ ограничивается право управления автомобилем, в случае если уклонник не пришел в военкомат в течение 20 дней.

Заметим, что в полном объеме реестр военнообязанных РФ будет запущен не ранее осеннего призыва. Россияне смогут проверить наличие права на отсрочку и оспорить повестку в случае несогласия с ней на портале госуслуг.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 апреля российская Госдума одобрила законопроекты, вводящие новые методы для мобилизации россиян. В частности, предлагается выдача повесток онлайн, а на военный учет будут ставить даже без присутствия гражданина в военкомате.

Напомним, в России с 1 апреля стартовал весенний призыв на военную службу. В рамках него российский диктатор Владимир Путин хочет призвать 147 тысяч россиян.

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Мобилизация в РоссииВладимир ПутинВойна России против Украины