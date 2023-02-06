Росіяни будуть намагатися відволікати ЗСУ, наступаючи з різних напрямків, - Подоляк

Російську окупанти будуть намагатися відволікати українських військових шляхом наступу з різних напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
"Паніка, страх і знову паніка. А також - масштабні внутрішні інформаційні конфлікти. Саме на це роблять ставку росіяни в межах інтенсифікації гібридного компоненту війни", - написав він.
Подоляк зазначив, що масштабування меседжу про те, що "росіяни потужно атакують одразу з усіх напрямків" може деморалізувати і навіть налякати. Проте головна мета - паніка, а за нею - зневіра. А на додачу - внутрішні "моральні ангели", які потужно розносять "всі крадуть, всіх у відставки".
За його словами, деморалізація важлива для ворога, адже 11 місяців війни показали, що українці можуть дати відсіч та встояти. Так, боротьба триває, спротив міцнішає, а підтримка закордонних партнерів збільшується. Подоляк зазначив, що це дуже лякає представників "великої РФ, яка всіх за три дні на шматки рве".
"Так от, все-таки нам треба розділяти "реальні можливості РФ" та слова РФ про ці можливості. Російські пропагандисти вміють гучно говорити про перемоги, яких немає. Що ж по факту? Вони не можуть взяти навіть маленькі населені пункти і діють методом "спаленої землі": обстрілюють територію та заходять в села, де не залишається нічого живого", - написав він.
Так, росіяни будуть намагатися відволікати наші Сили оборони, наступаючи з різних напрямків, але українська розвідка все фіксує. При цьому Подоляк зазначив, що росіяни могли робити це більш-менш ефективно, коли мали контрактну армію - найбільш злагоджену та логістично відбудовану. Але зараз у них армія мобілізованих, у якій вибито командирську ланку нижчого та середнього рівня.
"Лякаючи нас та Європу гібридним компонентом війни, росіяни продовжуватимуть схиляти владу до поступок. Будь-які поступки - це капітуляція, і ми цього не допустимо за жодних обставин", - підкреслив він.
Так, тимчасове перемир’я призведе лише до наступного етапу війни в Україні, а в Європі розгорнеться хаос та тероризм, щедро фінансований російськими грошима.
З огляду на це, Подоляк закликав не реагувати на гібридні прояви росіян, пам’ятати, що Україна все бачить, контролює та готує відповіді. Також важливо не грати в гру росіян про "великий наступ, якого треба боятись", адже Росія втратила свою армію, а зараз пробує дограти мобілізованим резервом. До того ж, не можна втягуватись у руйнівні внутрішні "війни".
Нагадаємо, Financial Times повідомляло, що Росія може розпочати новий наступ на Україну протягом 10 днів.
Окрім того, міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що ЗСУ готові до можливого наступу росіян у лютому.
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