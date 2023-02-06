RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне будут пытаться отвлекать ВСУ, наступая с разных направлений, - Подоляк

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты будут пытаться отвлекать украинских военных путем наступления с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Паника, страх и снова паника. А также - масштабные внутренние информационные конфликты. Именно на это делают ставку россияне в пределах интенсификации гибридного компонента войны", - написал он.

Подоляк отметил, что масштабирование месседжа о том, что "россияне мощно атакуют сразу по всем направлениям" может деморализовать и даже испугать. Однако главная цель - паника, а за ней - потеря веры. А вдобавок - внутренние "нравственные ангелы", которые мощно разносят "все воруют, всех в отставки".

По его словам, деморализация важна для врага, ведь 11 месяцев войны показали, что украинцы могут дать отпор и устоять. Так, борьба продолжается, сопротивление крепнет, а поддержка зарубежных партнеров увеличивается. Подоляк отметил, что это очень пугает представителей "большой РФ, которая всех за три дня на куски рвет".

"Так вот, все-таки нам нужно разделять "реальные возможности РФ" и слова РФ об этих возможностях. Российские пропагандисты умеют громко говорить о победах, которых нет. Что же по факту? Они не могут взять даже маленькие населенные пункты и действуют методом" сожженной земли": обстреливают территорию и заходят в села, где не остается ничего живого", - написал он.

Так, россияне будут пытаться отвлекать наши Силы обороны, наступая с разных направлений, но украинская разведка все фиксирует. При этом Подоляк отметил, что россияне могли делать это более или менее эффективно, когда у них была контрактная армия - наиболее слаженная и логистически отстроенная. Но сейчас у них армия мобилизованных, у которой выбито командирское звено низшего и среднего уровня.

"Устрашая нас и Европу гибридным компонентом войны, россияне будут продолжать склонять власть к уступкам. Любые уступки - это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул он.

Так, временное перемирие приведет лишь к следующему этапу войны в Украине, а в Европе развернется хаос и терроризм, щедро финансируемый российскими деньгами.

В связи с этим Подоляк призвал не реагировать на гибридные проявления россиян, помнить, что Украина все видит, контролирует и готовит ответы. Также важно не играть в игру россиян о "большом наступлении, которого нужно бояться", ведь Россия потеряла свою армию, а сейчас пытается доиграть мобилизованным резервом. К тому же нельзя втягиваться в разрушительные внутренние "войны".

Напомним, Financial Times сообщало, что Россия может начать новое наступление на Украину в течение 10 дней.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что ВСУ готовы к возможному наступлению россиян в феврале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ПодолякВойна России против УкраиныРоссийская Федерация