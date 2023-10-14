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Росіяни бомбою зруйнували п'ятиповерхівку в Авдіївці, під завалами може бути чоловік

Фото: поліція виявила чоловіка під зруйнованим будинком в Авдіївці (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові, вчора в черговий раз атакували території Авдіївки донецької області. В результаті авіаудару в місті зруйновано п'ятиповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Під час огляду місця "прильоту" правоохоронці виявили, що під завалами ймовірно знаходиться чоловік 1959 року народження.

"Дістати тіло наразі неможливо", - сказали в поліції.

 

Водночас правоохоронці вкотре закликали мешканців міста евакуюватись до більш безпечних регіонів.

Ситуація в районі Авдіївки

В останні дні серйозно загострилася ситуація в районі Авдіївки Донецької області, де за даними на 13 жовтня ВСУ відбили 20 атак ворога за добу.

За даними голови ОП Андрія Єрмака, окупанти використовують фосфор при веденні наступальних дій в районі Авдіївки.

При цьому за словами спікера Таврійського напряму Олександра Штупуна, вже кілька днів поспіль спостерігається тенденція збільшення втрат у живій силі - понад 750 осіб за добу загальних втрат ворога. Крім того, з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків.

Вчора начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав, що російські війська штурмують позиції українських сил у районі Авдіївки Донецької області тисячами та десятками одиницями техніки. 

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АвдіївкаДонецька областьВійна Росії проти України