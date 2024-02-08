UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни блокують доступ до сервісів Google на окупованих територіях, - ЦНС

Фото: загарбники блокують доступ до Google жителям окупованих територій (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники блокують доступ до сервісів Google на тимчасово окупованих територіях України. Таким чином вони змушують людей переходити на російські аналоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що жителі низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошукової системи Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet. Таким чином ворог не лише посилює контроль за інформаційним полем, а й спонукає перейти на "російські аналоги".

"Проте відомо, що компанія Яндекс передає інформацію окупантам та допомагає відслідковувати рух українців на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЦНС з'ясував, що росіяни збільшують кількість камер відеоспостереження у великих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях України. Їх використовують для пошуку нелояльних місцевих жителів.

Представники російського ВПК скаржаться на збитки через війну з Україною.

Також росіяни вигадали новий спосіб контролю підприємств на окупованій території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google