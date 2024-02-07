Окупанти збільшують кількість камер спостереження на окупованих територіях, - ЦНС

Росіяни збільшують кількість камер відеоспостереження у великих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях України. Їх використовують для пошуку нелояльних місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Передусім йдеться про міста півдня, де ворог активно переслідує українців у підозрі у "не лояльності". Офіційно камери встановлюють задля "підвищення безпеки". Насправді камери спостереження росіяни використовують для пошуку "екстремістів", тобто місцевих жителів.

Зокрема, саме тому камери встановлюють навколо військових об’єктів, місць фейкових окупаційних установ та залізниці.

Діяльність загарбників на тимчасово окупованих територіях

Нагадаємо, раніше ЦНС встановив, що представники російського ВПК скаржаться на збитки через війну з Україною.

Також росіяни вигадали новий спосіб контролю підприємств на окупованій території.

Крім того, загарбники продовжують тиснути на працівників Запорізької АЕС, які відмовилися йти з ними на співпрацю, але не залишили Енергодар. Окупанти викликають спеціалістів на допити та погрожують їх родинам.

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