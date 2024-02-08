Россияне блокируют доступ к сервисам Google на оккупированных территориях, - ЦНС

Отмечается, что жители ряда населенных пунктов юга не имеют доступа к YouTube, поисковой системе Google, почте Gmail и другим сервисам Alphabet. Таким образом враг не только усиливает контроль за информационным полем, но и подталкивает перейти на "российские аналоги".

"Однако известно, что компания Яндекс передает информацию оккупантам и помогает отслеживать движение украинцев на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ЦНС выяснил, что россияне увеличивают количество камер видеонаблюдения в крупных населенных пунктах на временно оккупированных территориях Украины. Их используют для поиска нелояльных местных жителей.

Представители российского ВПК жалуются на убытки из-за войны с Украиной.

Также россияне придумали новый способ контроля предприятий на оккупированной территории.

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