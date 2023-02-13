Росіяни біля Воронежа та Курська збудували наметові табори для військових. Відео

Один з таборів було збудовано поруч із полігоном "Погоново". Його будівництво можна відслідкувати за знімками, опублікованими

частина 1-ї гвардійської танкової армії, які за місяць війни втратили вбитими та пораненими понад 400 солдатів та офіцерів.

Також в останні тижні росіяни активно будували табір поряд з селом Заїжджі Двори у Курській області. Згідно зі знімками, його було збудовано в період між 28 січня та 7 лютого.

Відзначимо, що саме з цього табору звернулись до російського командування мобілізовані, які вижили після українського удару по ПТУ №19 у Макіївці. Тоді вони попросили не розформовувати їхній підрозділ.

"Ми продовжуємо переміщатися в незрозумілих напрямках без жодних завдань", - розповів тоді один з окупантів.