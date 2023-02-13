Росіяни біля Воронежа та Курська збудували наметові табори для військових. Відео

Російські військові облаштували два наметові табори неподалік Курська та Воронежа. Процес будування таборів можна відслідкувати за допомогою супутникових знімків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Один з таборів було збудовано поруч із полігоном "Погоново". Його будівництво можна відслідкувати за знімками, опублікованими
частина 1-ї гвардійської танкової армії, які за місяць війни втратили вбитими та пораненими понад 400 солдатів та офіцерів.
Також в останні тижні росіяни активно будували табір поряд з селом Заїжджі Двори у Курській області. Згідно зі знімками, його було збудовано в період між 28 січня та 7 лютого.
Відзначимо, що саме з цього табору звернулись до російського командування мобілізовані, які вижили після українського удару по ПТУ №19 у Макіївці. Тоді вони попросили не розформовувати їхній підрозділ.
"Ми продовжуємо переміщатися в незрозумілих напрямках без жодних завдань", - розповів тоді один з окупантів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому Криму російські окупанти почали рити траншеї навколо аеродрому "Бельбек", а також встановлювати бетонні огорожі.
Також ми писали, що ще у листопаді 2022 року окопи помітили у північній частині Криму.
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