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Россияне у Воронежа и Курска построили палаточные лагеря для военных. Видео

Фото: россияне возле Воронежа и Курска построили палаточные лагеря для военных (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные обустроили два палаточных лагеря недалеко от Курска и Воронежа. Процесс строительства лагерей можно отследить с помощью спутниковых снимков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Один из лагерей был построен рядом с полигоном "Погоново". Его строительство можно отследить по снимкам, опубликованным

часть 1-й гвардейской танковой армии, которые за месяц войны потеряли убитыми и ранеными более 400 солдат и офицеров.

Также в последние недели россияне активно строили лагерь рядом с селом Заезжие Дворы в Курской области. Согласно снимкам, он был построен в период между 28 января и 7 февраля.

Отметим, что именно из этого лагеря обратились к российскому командованию мобилизованные, выжившие после украинского удара по ПТУ №19 в Макеевке. Тогда они попросили не расформировать их подразделение.

"Мы продолжаем перемещаться в непонятных направлениях без всяких задач", - рассказал тогда один из оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, чтов оккупированном Крыму российские оккупанты начали рыть траншеи вокруг аэродрома "Бельбек", а также устанавливать бетонные ограждения.

Также мы писали, что еще в ноябре 2022 окопы заметили в северной части Крыма.

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