Россияне у Воронежа и Курска построили палаточные лагеря для военных. Видео

Один из лагерей был построен рядом с полигоном "Погоново". Его строительство можно отследить по снимкам, опубликованным

часть 1-й гвардейской танковой армии, которые за месяц войны потеряли убитыми и ранеными более 400 солдат и офицеров.

Также в последние недели россияне активно строили лагерь рядом с селом Заезжие Дворы в Курской области. Согласно снимкам, он был построен в период между 28 января и 7 февраля.

Отметим, что именно из этого лагеря обратились к российскому командованию мобилизованные, выжившие после украинского удара по ПТУ №19 в Макеевке. Тогда они попросили не расформировать их подразделение.

"Мы продолжаем перемещаться в непонятных направлениях без всяких задач", - рассказал тогда один из оккупантов.